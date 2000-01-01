Почему стоит обратиться к нам

Окна в Туле от компании «STiM» сертифицированы и в полной мере соответствует всем самым строгим российским нормативам строительства, а также пожарной безопасности и экологичности. Мы уверены, что залог успешной продажи наших пластиковых окон в Туле

Заказать пластиковые окна в Туле

Компания «СТиМ» ведет свою деятельность в Туле и области, занимаясь производством, установкой и обслуживанием металлопластиковых окон. На этой нише рынка компания занимает лидирующее место, о чем свидетельствует постоянное расширение клиентской базы, рост производственных объемов и положительные отзывы заказчиков. Пластиковые окна производятся на собственном предприятии. Кроме этого, в компании работают опытные специалисты, что и является залогом успешности и развития предприятия.

На рынок Тулы компания вышла больше 10 лет назад. За это время мы произвели и установили тысячи самых разных оконных изделий, которые разнятся материалов, размерами и формами. Специалисты нашей компании изготавливают, реализовывают, монтируют и обслуживают такие стеклопакеты:

профильные системы ПВХ – REHAU, VEKA, WHS, PLAFEN ;

; алюминиевые профильные системы ( TATPROF, MASТ-TECH, ALUMARK и PROVEDAL );

); деревянные изделия;

«Обратившись в компанию «СТиМ», вам будет доступна возможность выбора цвета по RAL. Что касается деревянных изделий, у нас можно заказать входные и межкомнатные двери, а также евроокна. К заказу доступны такие материалы, как сосна, лиственница и дуб.

Мы реализуем конструкции из дерева (евроокна, межкомнатные и входные двери). В качестве материала можно выбрать дуб, лиственницу или сосну.

Мы также занимаемся реализацией комплектующих. Вниманию клиентов представлен широкий выбор следующих изделий: шторы-плиссе, вертикальные и рулонные жалюзи, подоконные доски, отливы, доборы, эркера, москитные сетки, соединители и многое другое.